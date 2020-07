Continuano gli incidenti sulle strade ravennati. Questa mattina intorno alle ore 11 su via Chiesuola verso Russi un’auto ha rallentato per permettere ad un pedone di attraversare. Dietro l’auto si trovavano quattro ciclisti che hanno prontamente frenato le biciclette, ma uno di loro, un uomo di 68 anni di Russi, è caduto verso la corsia opposta, scontrandosi contro una seconda automobile che stava percorrendo la via proprio in quel momento. Il ciclista ha sbattuto quindi contro l’auto cadendo poi sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e l’elicottero, e l’uomo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità.