Ancora due grandi brecce sull’argine del Lamone a valle del ponte della ferrovia

Ci sono ancora due grandi brecce lungo l’argine del Lamone a Faenza. Si trovano dopo il ponte della ferrovia, sul lato destro, dove un tempo sorgevano diversi orti, abusivi, rimossi nell’estate del 2022, quando venne effettuata una pulizia della zona a valle della città.

La prima breccia è poco lontano il ponte della ferrovia. La seconda breccia è un po’ più avanti. In realtà entrambe, lunghe una decina di metri, fanno parte della medesima spaccatura della scarpata, lunga 150-200 metri. La barriera fra le due grandi voragini infatti è percorsa per tutta la sua lunghezza da crolli. Smottamenti che si presentano anche in direzione del ponte della ferrovia, sempre sul lato che guarda via Lesi.