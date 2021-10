Ancarani (Forza Italia): “Il problema sono state le scelte. Morrone non ne ha beccata una”

Dato per spacciato nella corsa elettorale, Alberto Ancarani sarà ancora in consiglio comunale nella legislatura che partirà i prossimi giorni. Forza Italia da anni sta andando incontro ad un’emorragia di voti. Rispetto a cinque anni fa sono mancati poco più di 1900 voti, quasi 500 rispetto alle elezioni regionali del 2020. Nonostante la perdita costante, Ancarani ha totalizzato il 3,3% che gli permetterà di continuare ad esercitare un ruolo in opposizione. Sarà uno dei consiglieri comunali con più esperienza. Per questo uno dei più adatti ad analizzare il voto del centrodestra.