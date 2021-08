Presentata la lista dei candidati e delle candidate di Ravenna Coraggiosa: forte presenza di donne e di giovani e una scelta simbolica contro le discriminazioni.

17 Donne su 31 candidati, studenti e studentesse universitarie, attivisti e attiviste nel campo dell’ambiente e dei diritti, rappresentanti del mondo della sanità, della scuola, della cultura e del sociale, e una scelta fortemente simbolica: lasciare vuoto lo spazio della 32esima candidatura, per sottolineare il vuoto di democrazia generato dal mancato riconoscimento dello IUS SOLI e dalla negazione del diritto di voto alle cittadine e ai cittadini stranieri.

“Veniamo da esperienze civiche e politiche diverse, ma abbiamo un comune denominatore: la volontà di battere le destre e di qualificare l’azione di governo del centrosinista attraverso una proposta programmatica di sinistra, ecologista e femminista” – affermano dal Coordinamento – “Per questa ragione abbiamo costruito una lista di candidate e candidati espressione dell’impegno quotidiano sui versanti del lavoro, della giustizia sociale, dei diritti e dei beni comuni”.

Il percorso aperto e nato dal basso, grazie all’appello di marzo, ai Tavoli Partecipati e al valore delle proposte di Ravenna Coraggiosa, ha determinato l’adesione al progetto di una parte di aderenti a Ravenna in Comune. “Questa adesione conferma il progetto e rappresenta un arricchimento per la nostra lista e per il centrosinistra tutto, che si presenta così ulteriormente rafforzato, a sostegno di Michele de Pascale”.