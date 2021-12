È in distribuzione da qualche giorno a Casola Valsenio (e sarà disponibile anche questa sera, all’interno della tradizionale Serata 900 al Cinema Senio) il volume “Casola Valsenio. Almanacco fotografico”. Curato da Giuseppe Sangiorgi, con una introduzione di Cristiano Cavina, il volume contiene centinaia di immagini fotografiche della cittadina dall’inizio del secolo scorso ad oggi: frutto di una ricerca scrupolosa, durata molti mesi, nel corso della quale sono stati spulciati archivi pubblici e privati. E ad ogni foto è abbinata una piccola didascalia, una sorta di piccolo racconto in pillole.

Il volume è stato realizzato con il contributo dell’imprenditore casolano Franco Tozzi, che ne ha anche realizzato la prefazione. “Una sorta di album fotografico collettivo – scrive Tozzi -. Una raccolta completa di oltre un secolo di vita vissuta, di un popolo e di una geografia urbana che si è trasformata negli anni. Accanto a momenti individuali, si intravvedono le tracce comunitarie del vivere, una panoramica collettiva dell’abitare e nella loro successione la metamorfosi di una terra che non è più contadina come nella prima metà del Novecento. Una trasformazione che guardando i visi delle persone e i loro vestiti appare addirittura antropologica. Così come l’architettura delle case e degli edifici che pagina dopo pagina si modifica, lasciando il colore solo in apertura e alla conclusione”.