Peace & Cream, gelateria artigianale creativa di Faenza, con due sedi, piazza Martiri della Libertà e Via Ravegnana, è stata inserita dal Gambero Rosso fra le migliori gelaterie d’Italia.

La guida “Gelaterie d’Italia 2023” è stata presentata al Sigep, la fiera di Rimini, appuntamento di riferimento per il foodservice dolce. Fra le 493 migliori gelaterie italiane segnalate dal Gambero Rosso rientra quindi la prima gelateria di Faenza.

Peace & Cream ha già condiviso la notizia con i propri clienti sui social network.

«Ci è stato assegnato un cono» spiega Ilenia Zoli, titolare insieme al fratello Alessandro dell’attività. «I critici enogastronomici hanno ritrovato nel nostro prodotto la filosofia a cui ci ispiriamo, descrivendola come quella di un “gelato creativo, genuino, pazzo” con “materie prime di qualità”, come recita la scritta sulla parete della gelateria. Del resto, “la creatività non manca, anche nel dare il nome ai gusti” come per ” Oh Issa”, il nostro tiramisù. Al tempo stesso, il “gelato è setoso ed equilibrato e gli ingredienti sono accostati con sapienza“.