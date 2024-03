Alluvionati pronti ad un’azione legale per non pagare la quota del Consorzio di Bonifica

Non pagare più la quota riservata al Consorzio di Bonifica per i prossimi 10 anni. Lo aveva chiesto una petizione sottoscritta da oltre 600 ravennati colpiti dall’alluvione, promossa da Alessandra Musumeci a settembre. La raccolta firme, consegnata in Comune a Ravenna, chiedeva anche, per i cittadini coinvolti negli allagamenti del maggio scorso, di non pagare le utenze domestiche, i rifiuti e il canone Rai. Ora tuttavia, ai consorziati, è arrivata la notifica di pagamento del consorzio. Musumeci, nel frattempo divenuta presidente del comitato “Noi ci siamo”, e molti altri cittadini sono pronti a non pagare: ritengono infatti il consorzio corresponsabile degli allagamenti subiti.