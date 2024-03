Sabato 16 e domenica 17 marzo, fa il suo ritorno alle Artificerie Almagià di Ravenna Garage Sale, il market a cura di Norma aps dedicato allo shopping sostenibile, nel suo primo appuntamento stagionale, in occasione del decimo anniversario.

Una due giorni dove dalle 10 alle 19 l’Almagià e la sua area esterna saranno animate dall’iconico pop-up market creativo in cui gli appassionati avranno l’opportunità di esplorare una vasta gamma di pezzi secondhand, vintage, modernariato e progetti artigianali unici, promuovendo uno shopping etico e di tendenza. Un market colorato che oltre il rispetto per l’ambiente promuove l’inclusività giovanile attraverso campagne promozionali per gli under 25 e la sostenibilità sociale ospitando al suo interno le realtà No Profit del territorio.

Oltre al classico expo-market, la proposta di Garage Sale si arricchisce di una serie di laboratori ed eventi collaterali: domenica 17 marzo alle 14, Selvatica Flower Studio condurrà un workshop sulla creazione di bouquet di fiori stagionali con la tecnica della spirale, con attenzione alla stagionalità dei fiori e alla sostenibilità. (Per partecipare, è possibile contattare il 348-8146004).

Si aggiungono alla due giorni una serie di iniziative dedicate a bambini e ragazzi. Sabato 16 marzo dalle ore 15.30 prenderà il via “Lab. Mini Garden” a cura di Sabina Morgagni in collaborazione con l’Associazione Ortisti di Strada di Ravenna. Un laboratorio manuale che permetterà a bambini e ragazzi, dai 3 ai 13 anni, di creare mini giardini utilizzando materiali di scarto, promuovendo la consapevolezza ambientale e il valore del riciclo. (Iscrizione a offerta libera su WhatsApp al 3346052337). Domenica 17 marzo dalle ore 11 saranno presenti le volontarie e i volontari del programma Nati per Leggere organizzato in collaborazione con il Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna, che intratterranno bambini e bambine dai 0 ai 6 anni con letture ad alta voce.

Infine, a partire dalle ore 15, torna all’Almagià Garage Sale Kids, il mercatino dedicato ai più piccoli che offre loro una vera e propria esperienza educativa, permettendogli di dare nuova vita a oggetti inutilizzati o creato da loro stessi, promuovendo il valore del recupero, del riciclo e di un acquisto consapevole.

Durante tutto il weekend non mancherà la selezione musicale che, come di consueto, con dj set curato da Garage Sale con Dj 66Milo e Sissetta Sinclair.

Sarà inoltre presente un’area food truck curata da Teste Farcite con una proposta gastronomica originale come il croissant XXL, di produzione artigianale, e declinato nelle versioni sia dolce che salato.

L’esordio stagionale di Garage Sale sarà solo la prima di una serie di occasioni per festeggiare i primi 10 anni di quello che è a tutti gli effetti diventato il punto di riferimento per lo shopping consapevole e fucina di nuove mode e tendenze della città. Un cantiere creativo che non solo celebra un decennio di impegno verso uno stile di vita sostenibile e di tendenza, ma guarda anche fiduciosamente al futuro, aprendosi a nuove contaminazioni, tendenze e opportunità per rendere Garage Sale sempre di più un appuntamento imprescindibile per la vita culturale di Ravenna e del territorio.

Garage Sale è ideato e organizzato da Norma Aps con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna.

Il programma completo:

Sabato 16 marzo

ore 10-19

Garage Sale – indoor/outdoor

ore 15.30

Lab Mini Garden

a cura di Sabina Morgagni e Associazione Ortisti di Strada di Ravenna info & iscrizioni: whatsapp 334 605 2337

Domenica 17 marzo

ore 10-19

Garage Sale – indoor/outdoor

ore 11

Letture Animate

a cura di NpL – Biblioteca Classense età: 0-6

partecipazione libera e gratuita

ore 14

Workshop Bouquet Primaverile

a cura di Selvatica Flower Studio

info & iscrizioni: whatsapp 348 814 6004

ore 15-18

GS KIDS OUTDOOR