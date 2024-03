Il sindaco di Massa Lombarda e delegato sulle Politiche sulla Sicurezza dell’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna Daniele Bassi esprime la propria gratitudine al Questore di Ravenna, Lucio Pennella per il provvedimento di sospensione della licenza di un bar già chiuso da qualche mese.

“E’ la dimostrazione più evidente – sottolinea il sindaco Daniele Bassi – dell’ottimo lavoro che viene svolto dalle Forze dell’Ordine sul territorio, Polizia di Stato come in questo caso, unitamente all’Arma dei Carabinieri, con il sostanziale contributo della nostra Polizia Locale per quanto riguarda presidio e controllo del territorio. Esprimo gratitudine e soddisfazione per un’operazione che, ancora una volta, dimostra la forza e la presenza concreta di legalità, controllo sociale, collaborazione istituzionale che rendono ardua l’esistenza nel nostro territorio a chi vuol delinquere. Gli assidui controlli a locali pubblici e persone (a volte già con provvedimenti in atto a loro carico) sono la miglior risposta a chi, senza conoscenza della realtà o, ancor peggio in malafede, non riconosce l’importanza di ciò che viene quotidianamente svolto a sostegno della sicurezza reale e percepita dei componenti la nostra collettività”.