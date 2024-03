I Carabinieri hanno messo sotto sequestro la pizzeria in piazza Baccarini a Russi, dove l’altra notte è scoppiato un incendio che ha causato danni all’intera palazzina.

Sono ancora in corso le indagini per capire le cause che hanno fatto scattare l’incendio, che inizialmente si è sviluppato da una canna fumaria e poi ha coinvolto il sottotetto di legno.

Dopo l’allarme è stata evacuata l’intera palazzina e i Vigili del Fuoco si sono impegnati diverse ore per domare le fiamme.