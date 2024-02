In occasione del Terzo Anniversario dell’entrata in vigore del Trattato sulla Proibizione delle armi nucleari (TPNW), il 24 gennaio, i bambini delle classi quinte della Scuola Primaria M. Buonarroti di Montaletto insieme alle insegnanti e agli assessori Michela Brunelli e Cesare Zavatta, si sono collegati con la sede dell’Hiroshima Peace Memorial Museum per ascoltare la testimonianza della signora Teruko Yahata, hibakusha (coloro che sono sopravvissuti al bombardamento atomico) di Hiroshima.

Un’attività di grande valore organizzata in collaborazione con Mayors for Peace, dal Comune di Cervia, Lead City per l’Italia di Mayors for Peace.

La signora, che oggi ha 86 anni, è una tra le ultime testimoni ancora in vita.

Con grande forza e lucidità ha condiviso la sua tragica esperienza:

Teruko Yahata aveva 8 anni quando è stata esposta alle radiazioni atomiche, si trovava nel giardino della sua casa a 2,5 km dall’epicentro dell’esplosione.

Le sua testimonianza carica di strazio e di dolore, ma anche di coraggio e speranza, coadiuvata da immagini e dipinti ha toccato profondamente gli animi di tutti i presenti, in particolar modo dei bambini, che hanno riportato pensieri di tristezza, di paura, di speranza e sull’importanza di diffondere e far conoscere anche alle generazioni future le atrocità della guerra.

Dopo il collegamento tutti i bambini della scuola, inseme al Sindaco Massimo Medri, agli Assessori Michela Brunelli e Cesare Zavatta, alla Dirigente Scolastica dell’IC Cervia2 Barbara Calcagno, alle insegnanti, ai volontari dell’Associazione Monticulum ed ai genitori, si sono riuniti nel parco Rondano Dondini adiacente alla scuola, per l’inaugurazione del “percorso sensoriale”.

Gli alunni diretti dalle loro insegnanti hanno cantato, recitato poesie e pensieri di pace per inaugurare il percorso sensoriale costruito attorno a “Pacifico”, nato dai semi di un ginkgo biloba sopravvissuto al bombardamento atomico su Hiroshima e donato alla scuola M. Buonarroti nel 2015 dalla città di Aalen gemellata con Cervia, quale simbolo di Pace.

Il percorso sensoriale è stato possibile grazie al “progetto Pacifico”, candidato dal Comune di Cervia al concorso Comuni Fioriti nell’ambito di “Scuola Fiorita”, dove la Scuola Primaria M. Buonarroti ha vinto il primo premio.

Il Ginkgo Biloba è un esempio di resilienza che ci insegna a resistere alle difficoltà della vita: i suoi semi sono sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e, dal 1945 a oggi, hanno germinato e dato vita a nuove piante.

Una di queste si chiama PACIFICO ed è diventato simbolo della Pace, per gli alunni della Scuola Primaria M. Buonarroti di Montaletto, che lo coltivano con attenzione, cura e passione.