Italiano, Latino, Storia: docente pubblica video online per aiutare i ragazzi nello studio

Maria Eliana Losito è docente alle superiori. Insegna Italiano e Storia e come tutti gli altri suoi colleghi in questi giorni ha trasferito online tutto il lavoro che un tempo si svolgeva quotidianamente in classe, rapportandosi ogni mattina in videoconferenza con i propri studenti. Un impegno che però ha travalicato i confini della scuola dove attualmente insegna, un liceo a Budrio, e l’ha portata a realizzare video pubblicati poi su YouTube per affrontare temi e argomenti che normalmente nemmeno in classe era possibile toccare, sempre a scopo didattico, e per aiutare i ragazzi nello studio.