Doveva essere un mercato “ridotto” quello della Mernap, che da due anni attende di debuttare nel campionato regionale di serie C2 di calcio a cinque e che per questo motivo si presentava con i ranghi già al completo. Invece la compagine faentina ha messo a segno un ulteriore acquisto nell’ottica di migliorare qualitativamente la rosa a disposizione di mister Francesco Ghera, ringiovanendone ulteriormente la media anagrafica.

L’ultimo arrivato nella formazione di calcio a 5 di Faenza è Luca Matteuzzi (in foto con il presidente Filippo Merenda), difensore classe 2001 che nonostante la giovane età vanta una storia sportiva importante a cominciare dalla scorsa stagione nella quale, con la maglia del Faventia, ha giocato da titolare tutte le partite del campionato di serie B. Il talentuoso giocatore di Castel Bolognese ha firmato un accordo pluriennale con i rossoneri rifiutando altre numerose offerte, anche da squadre di categoria superiore, e si metterà a disposizione del tecnico della prima squadra della Mernap sin dal primo giorno di raduno in programma il prossimo 1 settembre.

«Scendere di due categorie non è per me una retrocessione se in due anni vinceremo due campionati – ha affermato ambiziosamente Matteuzzi -, e credo che qui sia possibile. Il mio sogno è arrivare in serie A con la squadra della mia città e per questo motivo metterò a disposizione dei miei nuovi compagni e del tecnico l’esperienza che ho acquisito sin qui».

Prima di approdare alla Mernap, Luca Matteuzzi ha indossato le maglie di Faventia (Serie B), IC Futsal (Serie A), MA Group Imola (Serie A) e Futsal Castello ma è proprio con il sodalizio manfredo che ha trovato continuità di prestazione e rendimento. Oltretutto a Faenza Matteuzzi era arrivato grazie all’opera di alcuni ex dirigenti del Faventia che oggi ritroverà alla Mernap tra i quali Andrea Spalluto.