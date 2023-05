Ha fruttato ottimi riscontri la partecipazione delle nuotatrici e dei nuotatori delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores, Ragazzi del Centro Sub Nuoto Club 2000 al 2° Gran Prix “e-on”, andato in scena domenica e lunedì scorsi a Lodi. Filippo Rondinini (Juniores) ha vinto nei 400 metri misti, mentre Francesco Fiorentini (Ragazzi) si è classificato terzo nei 50 dorso. “Abbiamo partecipato con 30 atleti – commenta soddisfatto coach Marco Fregnani – e conquistato 20 finali in una manifestazione che vedeva al via più di 30 società. Per noi si è trattato di un buon test in vasca lunga da 50 metri, poiché nella nostra squadra sono stati migliorati diversi primati personali”.

Grazie ai risultati ottenuti ai Criteria Nazionali di inizio aprile, Alex Gaddoni, assieme alla Rappresentativa regionale dell’Emilia-Romagna della categoria Ragazzi, ha partecipato al 20° Meeting Squalo Blu svoltosi dal 28 al 30 aprile nella piscina olimpica della Multiventi Sport Domus di San Marino. Il giovane nuotatore faentino ha gareggiato nei 50, 100 e 200 farfalla e nei 200 e 400 misti ottenendo ottimi riscontri in tutte le distanze.

Domenica 30 aprile sono tornati in gara anche i giovanissimi nuotatori delle categorie Esordienti A ed Esordienti B, rispettivamente allenati da Nicolò Nonni e Marco Mastrapasqua, al 30° Trofeo “Sauro Camprini”-39° Trofeo Endas a Ravenna. Si è trattato di una prova soddisfacente da parte di tutti i faentini, che hanno migliorato i propri primati personali: cosa non scontata, visto l’esordio in vasca lunga da 50 metri, notoriamente più “lenta”. Non sono mancate le medaglie grazie a Gian Carlo Duran (Esordienti A) secondo nei 100 rana oltre che quarto nei 50 stile libero, Filippo Cartilari (Esordienti A) terzo nei 100 rana e quarto nei 100 dorso, Sofia Baraccani (Esordienti B) terza nei 50 rana, con Linda Martelli (Esordienti A) quarta per un soffio nei 100 rana.

Nella sola giornata dell’1 maggio le bambine e i bambini della categoria Esordienti C allenati da Giorgia Silimbani, erano in gara al “Trofeo Primo Maggio” nella piscina comunale di Forlì, dove non sono mancati ottimi risultati. Sarah Di Pompeo si è imposta nei 50 stile libero e nei 50 rana, Elena Coveri ha vinto nei 25 farfalla, Emma Alpi si è classificata seconda nei 100 misti, mentre Emanuele Cacciari ha conquistato la medaglia d’argento nei 50 rana e quella di bronzo nei 100 misti. Bel successo della staffetta 4 per 50 mista femminile composta da Giulia Bevoni, Sarah Di Pompeo, Emma Alpi e Elena Coveri e ottima piazza d’onore per la staffetta 4 per 50 stile libero maschile con Luca Alpi, Matteo Baldassarri, Davide Coveri ed Emanuele Cacciari.

Nel settore della pallanuoto, dopo tre vittorie consecutive la squadra Master nel Campionato regionale Uisp di pallanuoto è tornata sconfitta da Riccione col risultato di 4 a 11; nell’ultima giornata del torneo ospiterà la Polisportiva Valmarecchia di Novafeltria mercoledì 10 maggio alla piscina comunale di Lugo.

In campo giovanile, la squadra Under 13, impegnata nel Campionato Uisp Emilia-Romagna, è scesa in acqua sabato 29 aprile a Forlì contro la Waterpolo, imponendosi per 11 a 5 giocando bene a livello di squadra e di singoli. Il prossimo incontro vedrà i ragazzi di coach Giulia Bonoli sabato 13 maggio in vasca a Faenza contro la Polisportiva Coop Parma A. “Nella partita d’andata fummo battuti per 14 a 5 – dice l’allenatrice -, ma la crescita che abbiamo avuto negli ultimi mesi ci fa ben sperare in una rivincita”.

Conclusasi la fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Under 16, il team di Faenza allenato da Piero Calderoni è invece ancora in attesa di conoscere la squadra avversaria che dovrà affrontare la prossima domenica 14 maggio in una delle semifinali dei play-off: si tratterà di Riccione o di Ravenna le quali si incontreranno mercoledì 9 maggio alle 21.30 nello spareggio in programma nella città adriatica.