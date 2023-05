Questa mattina le attrazioni sono state smontate sotto la pioggia battente che sta caratterizzando la giornata per rendere disponibile piazza Garibaldi e piazza 1° maggio per il mercato di domani.

Il Luna Park di Lugo, uno dei più grandi della Romagna, è collocato in città a due passi dalle piazze centrali e anche questo concorre a renderlo molto attrattivo per chi lo frequenta.

Come nel 2022 non è mancata la solidarietà verso i bambini ucraini ospitati nel territorio, a Bagnacavallo, che hanno potuto trascorrere qualche ora in spensieratezza grazie ai biglietti messi a disposizione per loro dopo l’interessamento della signora Benedetta Conti, cittadina che ha cercato di aiutare bimbi e famiglie fin dal loro arrivo, nel 2022.

Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ringrazia “sentitamente” Teo Natali e gli altri gestori per la sensibilità che dimostrano sempre verso questo tipo di richieste.

Il Luna Park di Lugo spegne le attrazioni ma dà già l’appuntamento all’anno prossimo. Sono soddisfatti, gli organizzatori del Luna Park, per questa edizione 2023 che ha visto il ritorno delle famiglie e l’afflusso di tanti giovani nelle dieci giornate di apertura.

Appuntamento alla prossima primavera.