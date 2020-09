Sabato 26 settembre, alle ore 17.30 presso l’aula maggiore della Casa Matha in piazza A. Costa 3, ricominciano gli appuntamenti organizzati dall’Ordine della Casa Matha. Per l’occasione verrà presentato il libro Andavamo al Caffè, ultima fatica di Saturno (detto Nino) Carnoli venuto mancare mentre il libro era in fase di stampa.

Questo lavoro era nato a seguito di una affollatissima conferenza che Carnoli tenne nell’ambito dei corsi di aggiornamento, Area artistica, diretto da Marcello Landi nell’inverno del 2019-20. In quell’occasione Carnoli volle tessere una vivace narrazione di storie, di luoghi e persone che hanno lasciato il segno nella memoria e nel vissuto cittadino. La grande partecipazione di pubblico, durante la conferenza, spinse Carnoli a portare per iscritto i suoi ricordi che ora prendono forma con questo libro edito dal Girasole.

Per questa l’occasione la giornata sarà introdotta dal Primo Massaro Maurizio Piancastelli ed interverranno: la figlia Marianna Carnoli e Elisabetta De Notaris che assieme a Marcello Landi ricorderanno la figura di studioso e artista di Nino Carnoli. A seguito delle nuove norme legate all’emergenza Covid-19, nella sala della Casa Matha sarà permesso l’accesso fino ad esaurimento posti a sole 40 persone, ma per questa l’occasione l’incontro verrà trasmesso in streaming presso il Mercato Coperto di Ravenna.