Faenza Cresce è la sorpresa di queste elezioni: avrà 2 consiglieri. 1 consigliere anche per Italia Viva

Faenza Cresce è una delle sorprese di questa tornata elettorale. La lista nata per sotenere Massimo Isola, con una forte matrice cattolica, ha collezionato 2.185 voti diventando la seconda forza all’interno della maggioranza. In termini percentuali Faenza Cresce è invece oggi la terza forza politica della città, al pari di Fratelli d’Italia. Fra le due liste il divario è solo di 15 voti, lo 0,05%. Con il risultato raggiunto, quindi Faenza Cresce entra in consiglio comunale con due consiglieri e molto probabilmente avrà la possibilità di esprimere almeno 1 assessore. 1 consigliere invece per Italia Via, con 1.139 voti. Il partito renziano ha visto probabilmente sfuggire diverse preferenze a favore proprio di Faenza Cresce, ma il suo capolista, Alessio Grillini, è comunque riuscito a centrare l’obiettivo minimo di questa campagna elettorale: tornare in consiglio comunale. Un po’ sottotono gli altri rappresentanti di lista, che hanno pagato l’inesperienza politica.