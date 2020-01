Matteo Salvini riparte da Lugo: “Il 26 gennaio si può scrivere una pagina di storia per riscrivere la storia dell’Italia”

Il copione si è ripetuto a Lugo. Dopo Ravenna e Faenza il confronto a distanza fra sardine e Matteo Salvini è avvenuto anche a Lugo, “in differita”, come in occasione della tappa manfreda. Il 5 sera infatti le sardine si sono radunate in Largo della Repubblica. Erano un centinaio mentre il leader della Lega era impegnato in una cena elettorale al termine del tour fra i territori faentini, folivesi e della Bassa Romagna.

Il 6 gennaio il tour elettorale di Salvini è ripartito dal centro di Lugo. Ad attenderlo i sostenitori lughesi.