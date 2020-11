“I dati a livello provinciale continuano ad essere piuttosto consistenti con 168 nuove positività di cui due relative alla nostra Città e per le quali è in corso la ricostruzione contatti. Per quanto concerne i dati dei tamponi non vi sono nuovi positivi e si segnalano sei negativizzazioni tra gli ospiti della Cra Boari” spiega il sindaco.

“Rinnovo la raccomandazione a fare tutto quanto possibile per limitare i contagi, adottando le prescrizioni elaborate dalle autorità sanitarie. In attesa della disponibilità del vaccino e di una cura specifica, tutelarsi e tutelare le persone che ci circondano significa adottare ogni necessario accorgimento” conclude Riccardo Graziani.