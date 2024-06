Si comunica che con Decreto del Sindaco di Castel Bolognese (n. 3 del 19/06/2024) sono stati nominati i componenti della giunta comunale e attribuite le deleghe e la carica di vicesindaco.

Di seguito i componenti della giunta e le rispettive deleghe.

Iris Gavagni Trombetta – Vicesindaca e Assessora Politiche Sanitarie e Sociali, Demografia, Personale e Polizia Locale. Materie delegate: Politiche Sanitarie e Sociali; Politiche abitative e rapporti con Acer; Integrazione sociale; Servizi Demografici; Personale; Polizia locale.

Linda Caroli – Assessora Istruzione, Pari opportunità, Politiche Europee e per la famiglia. Materie delegate: Servizi Educativi e per l’Infanzia; Istruzione; Formazione; Pari Opportunità; Politiche Europee; Politiche per la famiglia.

Luca Selvatici – Assessore Cultura, Turismo e Legalità. Materie delegate: Attività e beni culturali; Eventi e manifestazioni; Turismo; Legalità.

Ignazio Belfiore – Assessore Lavori Pubblici, Ricostruzione e Appalti. Materie delegate: Lavori pubblici; Viabilità; Manutenzione; Appalti e trasparenza; Ricostruzione.

Il Sindaco Luca Della Godenza manterrà in capo a sé le deleghe relativamente alle seguenti materie: Agricoltura, Bilancio e Tributi, Pianificazione Urbanistica, Patrimonio e Partecipate.