Alessio Grillini ha vinto la sesta Supermarathon di Fano. Grillini ha partecipato al classico appuntamento marchigiano nella distanza da 6 ore. Partenza alle 9 di mattina di domenica 6 marzo nel circuito Marconi. Tanti giri a seconda delle distanze previste: gran fondo da 42 km, 6 ore e 8 ore, un sali e scendi continuo nel circuito ciclistico a pochi passi dal mare per una giornata di sport e amicizia, con il freddo che ha messo a dura prova gli atleti, ma non ha rovinato la festa.

Per Grillini si è trattato di una gara di preparazione in vista del Mondiale di Ironman, in programma il 7 maggio, e della 100 Km del Passatore, a fine maggio.