Prende il via “Ravenna Città Aperta”, l’iniziativa organizzata da Pro Viaggi Architettura in collaborazione con CASABELLAformazione e Habitat2020, che fino a domenica 13 ottobre darà a professionisti e cittadini interessati l’opportunità di visitare alcune architetture ravennati, accompagnati dai relativi progettisti.

L’evento è stato inaugurato venerdì 11 ottobre nel nuovo Museo Classis di Classe, alla presenza dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Ravenna Federica Del Conte, del sindaco di Cotignola Luca Piovaccari, dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Cotignola Arch. Pier Luca Baldini, dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Lugo Valentina Ancarani, dell’assessore alla Gestione del territorio del Comune di Bagnacavallo Caterina Corzani, dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Faenza Domizio Piroddi, della responsabile dell’Unità operativa sicurezza, patrimonio ed edilizia scolastica della Provincia di Ravenna Arch. Giovanna Garzanti, del presidente dell’Ordine degli architetti di Ravenna Arch. Luca Frontali, del responsabile commerciale e marketing Edilpiù Marcello Bacchini, degli Arch. Roberto Bosi e Arch. Serena Babini di Pro Viaggi Architettura e dell’amministratore delegato di Quicklighting Michele Marzucco.

A seguire, il Museo Classis ha ospitato la conferenza con l’architetto di fama internazionale Cino Zucchi. L’incontro è stato un momento di riflessione sul tema “Abitare in città” e ha visto gli interventi dell’architetto Zucchi, dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Ravenna Federica Del Conte, del presidente della Fondazione Ravenna Antica Giuseppe Sassatelli, del presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Ravenna Luca Frontali, di Marcello Bacchini di Edilpiù, di Roberto Bosi di Pro Viaggi Architettura e CASABELLAformazione e dell’amministratore delegato di Quicklighting Michele Marzucco.

Il programma di venerdì 11 ottobre ha previsto anche le visite in anteprima ad alcune architetture contemporanee, come Gaia, la casa stampata in 3D dalla Wasp di Massa Lombarda, e il progetto “la Casa e il suo Castello” di Cervia. Le visite si sono spostate a Riolo Terme, nel locale Istituto Alberghiero con Piersanti Rava, e alle residenze Darsena lotto 4 di Ravenna con Cino Zucchi.

Ravenna Città Aperta è nata nel 2015 dalla volontà di accendere i riflettori sulle città italiane, in particolare sulle città-periferie, oggetto e soggetto di mutazioni urbane e sociali. Un tema di grande attualità, come testimonia il gruppo di lavoro G124 di giovani architetti creato dal senatore Renzo Piano per lavorare sui temi del rammendo delle periferie e della riqualificazione urbana.

L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Ravenna, dei Comuni di Ravenna, Faenza, Lugo, Cotignola, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dell’Ordine degli Architetti di Ravenna. L’evento è sostenuto da Edilpiù (main partner) fin dalla prima edizione e da Quicklighting e Gigacer in quanto aziende i cui prodotti sono stati utilizzati in alcuni progetti visitabili.

Il sito ufficiale dell’evento è cittaaperte.it, dove è riportato il programma ed è possibile avere maggiori informazioni su progettisti e progetti.