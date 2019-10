Nel cuore della città, piazza del Popolo, ha battuto forte il cuore dei tifosi, radunatisi questo pomeriggio per abbracciare, applaudire e salutare la Consar Porto Robur Costa che domenica prossima, 20 ottobre, inizierà il campionato di SuperLega Credem Banca ospitando al Pala De Andrè l’Itas Trentino.

Condotta da Daniele Gattelli e iniziata con l’immancabile geyser sound, ormai marchio di fabbrica di tutti gli inizi gara al De Andrè, la cerimonia di presentazione ha visto sfilare sul palco della piazza tutti i giocatori della prima squadra, accompagnati dallo staff tecnico. Assenti giustificati i tre giocatori impegnati con le loro nazionali in World Cup in Giappone: Cavuto, Lavia e Vernon-Evans. Presenti anche le autorità cittadine, col sindaco Michele de Pascale, il vice prefetto Corinna Costanza Panella, mentre l’assessore allo sport, Roberto Fagnani, all’estero per un’esperienza di volontariato, ha mandato un messaggio di saluto. Sul palco anche Veniero Rosetti, presidente del Consar, main sponsor del club, e il dottor Stefano Grandi, presidente di Domus Nova San Francesco, altro preziosissimo partner a sostegno della società, a sua volta rappresentata dal vice presidente Piero Roncuzzi. E ovviamente presente un buon numero di rappresentanti degli RVS (Ravenna Volley Supporters) che non hanno voluto far mancare cori, applausi e incitamenti a Saitta e compagni.

Incitamento che è arrivato dal primo cittadino di Ravenna quando ha sottolineato che “la pallavolo a Ravenna è parte integrante della città” e che “lo sport a Ravenna è di tutti. Questa squadra merita di essere sostenuta e applaudita”. Il vicepresidente del Porto Robur Costa, Roncuzzi, ha messo in risalto “l’orgoglio di essere tra le 13 formazioni della massima serie, di rappresentare anche quest’anno, per il nono anno consecutivo, Ravenna nell’elite della pallavolo italiana, grazie agli sforzi e all’impegno di tutti”, mentre coach Marco Bonitta non ha anscosto di voler conquistare il pubblico e i tifosi “con il nostro entusiasmo, il nostro atteggiamento positivo in campo, la nostra voglia di lottare su ogni pallone. Il nostro obiettivo è giocare bene, offrire una buona pallavolo, entusiasmarci ed entusiasmarvi”. Un gioco con il pubblico – chi prendeva al volo il pallone firmato lanciato dai giocatori vinceva due biglietti omaggio per la partita del 7 novembre con Milano – ha chiuso la presentazione della squadra. Poi tutti al buffet offerto dal bar Granditalia.

Test a Perugia Domani, domenica 13 ottobre, alle ore 18 la Consar disputerà un probante test a Perugia contro la Sir Safety che assegna il Memorial Valter Baldaccini, giunto alla seconda edizione. Sarà l’ultima amichevole, una sorta di prova generale prima del debutto in campionato contro Trento.

Prevendite online Lunedì 14 alle ore 11 si apre sul circuito Vivaticket la prevendita online per la gara contro l’Itas Trentino.

Questi i prezzi dei biglietti, a cui andrà aggiunto il diritto di prevendita:

Tribuna vip: 22 euro.

Gradinata Est/ovest: 16 euro (intero), 14 euro (ridotto, over 65, accompagnatore di una persona disabile, studenti universitari previa esibizione di un documento).

Ragazzi dagli 11 ai 14 anni: 10 euro.

Ragazzi dai 7 ai 10 anni: 7 euro.

Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni e per i disabili, presentando la carta bianca.

Visto il prevedibile elevato afflusso alla partita, la società consiglia di acquistare il biglietto in prevendita per evitare lunghe file ai botteghini il giorno della partita. La prevendita terminerà domenica 20 ottobre alle ore 12.

Giovedì 17 ottobre, sempre alle 11, si apre invece la prevendita dei biglietti per la sfida contro la Leo Shoes Modena, partita che il Porto Robur Costa ha battezzato come “giornata giallorossa”. La prevendita si chiuderà domenica 10 novembre alle 12. Gli abbonati potranno far valere la prelazione e mantenere il posto scelto al momento della sottoscrizione dell’abbonamento a partire da lunedì 14 ottobre, fino al 23 ottobre, recandosi nella sede del club nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45 e il sabato mattina dalle 9.30 alle 12; il martedì anche il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.

Questi i prezzi dei biglietti per questa partita:

Tribuna Vip: 25 euro.

Gradinata Est/ovest: 18 euro (intero), 15 euro (ridotto: over 65 e accompagnatore di una persona disabile).

Ragazzi dagli 11 ai 15 anni: 10 euro.

Ragazzi dai 7 ai 10 anni: 7 euro.

Omaggio per bambini fino a 6 anni e per disabili.