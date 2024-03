La filiera dei bar e ristoranti in primis ed anche le altre attività legate al consumo è uno dei settori trainanti dell’economia territoriale. In provincia di Ravenna i ristoranti e le attività di ristorazione mobile sono oltre 1.600. I bar e altri esercizi simili senza cucina sono in provincia di Ravenna circa 1.200 unità.

Nel solo Comune di Ravenna i bar e ristoranti sono 949 di cui 583 ristoranti e 366 bar.

Bar e ristoranti hanno necessità di migliorarsi costantemente, per incontrare i gusti di un pubblico che negli ultimi anni è decisamente cambiato. In particolare bar e ristoranti sono le attività che maggiormente risentono di questi cambiamenti. Capire e comprendere quelli che sono i nuovi modelli di ristorazione e soprattutto selezionare quelli che funzionano su un determinato territorio è la base di partenza per costruire un format vincente.

Lo Sportello per risultati certi propone una consulenza personalizzata attraverso un Team di consulenti esperti per rispondere ai dubbi e aiutare le imprese a raggiungere gli obiettivi di business. L’iniziativa è in collaborazione con gpstudios.

Lo sportello è la risposta di Confcommercio provincia di Ravenna ad una consulenza personalizzata che nasce per dare risposte alle domande degli imprenditori dei bar e ristorazione in modo chiaro ed immediato.

L’obiettivo è fornire agli operatori del settore nozioni, competenze e strumenti utili per gestire un locale di successo, raggiungendo nuovi obiettivi imprenditoriali, tenendo conto del territorio di riferimento e delle potenzialità dell’impresa.