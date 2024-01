Al via i lavori per il pontile galleggiante che avvicina la Darsena al mare

L’Autorità di Sistema Portuale ha avviato i lavori per la costruzione di un pontile galleggiante in Darsena.

Il progetto è nel quadro del programma di riqualificazione urbana della Darsena di città e, nello specifico, all’interno del progetto “Ravenna in Darsena il mare in piazza”, il Comune ha candidato la realizzazione di un “Pontile per l’accesso all’acqua e collegamento con il mare in mobilità sostenibile”.

Un progetto che mira l’aumento dell’attrattività del quartiere Darsena.

L’intervento prevede la realizzazione di un pontile galleggiante privo di barriere architettoniche, quindi utilizzabile anche da disabili motori. La struttura avrà come punto di accesso l’attuale rampa inclinata, posta sulla passerella lungo il Candiano, già realizzata dal Comune di Ravenna.

Per quanto riguarda il costo dell’opera, è di circa 500mila euro finanziati dal Ministero attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione.