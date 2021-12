Mercoledì 22 dicembre alle ore 18:00 verrà presentato all’auditorium della sede classica del Liceo Torricelli-Ballardini, in via Santa Maria dell’Angelo 1, l’ultimo volume del “Nuovo Nautilus”, la rivista di studi e ricerche diretta da Luigi Neri, che in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri prevede una ricca sezione di contributi sulla Commedia e sulla sua ricezione, firmati dai docenti del liceo e da prestigiosi intellettuali del nostro territorio, tra cui Alberto Mingotti, Pierluigi Moressa e Pantaleo Palmieri.

Ai saluti del Dirigente Scolastico Paola Falconi seguiranno la presentazione del direttore Luigi Neri e gli interventi degli autori dei saggi racchiusi nel volume. Per la partecipazione sono richiesti Green Pass e mascherina chirurgica o superiore. In tale occasione sarà possibile acquistare la rivista, disponibile anche in segreteria durante gli orari di apertura della scuola.