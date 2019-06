I volontari del centro culturale ricreativo Auser “Scuola Viva” e della Pro Loco di Casal Borsetti, hanno deciso di aggiungere al calendario delle escursioni già previste, un’ulteriore uscita, per potere ammirare la fioritura del “Cisto di Creta Rosa” e delle altre piante presenti lungo gli stradelli della pineta.

Appuntamento per domenica 16 giugno, con ritrovo alle 8.30 in Piazza Marradi e rientro previsto per le 12.30.

Prenotazionie informazioni:Isella- 3382734673