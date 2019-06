Modifiche alla viabilità, domenica 16 giugno prossimo, nella zona di Castel Raniero ed Errano in occasione della 3^ edizione del trofeo SB Edil, gara ciclistica di 31 chilometri riservata alla categoria esordienti, organizzata dalla polisportiva Zannoni.

Per consentire lo svolgimento della corsa, dalle ore 14.00 alle 18.30 sarà vietata la sosta di tutti i veicoli in via Castel Raniero, su entrambi i lati, dal civico 60 fino all’intersezione con via Errano.

Dalle ore 15.00 alle 18.30, divieto di transito in via Castel Raniero, nel tratto compreso da via Rio Biscia a via Errano.

Inoltre, sempre dalle 15.00 alle 18.30, in via Errano si circolerà a senso unico, con direzione da via Castel Raniero verso via Firenze.