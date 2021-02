Agenzia di casting di Rimini sta cercando nella zona di Ravenna centro un appartamento da utilizzare per alcune riprese cinematografiche che inizieranno ad aprile. Si tratta di un film ambientato in provincia di Ferrara, ma, per quanto riguarda gli “interni”, la produzione ha allargato le proprie ricerche anche nelle province limitrofe. L’appartamento dovrà rispondere a determinate caratteristiche: avere un salone, una cucina, due camere da letto, una scala di accesso, meglio se con ascensore a vista, struttura in ferro. Non deve essere ristrutturato, meglio se con carta da parati alle pareti, arredo anni ’30-’40.

Per la durata delle riprese è previsto il pagamento di un affitto.

Per maggiori informazioni è possibile contattare

Monia Cappiello 371-3331852 (MoCaCasting – Rimini)