Ha aperto oggi “Ametista”, nuovo bar e minimarket nella frazione lughese di Santa Maria in Fabriago. L’attività si trova all’interno del locale centro civico, di proprietà del Comune, e permetterà soprattutto ai cittadini della frazione di contare su un nuovo utile servizio vicino a casa. Proprio per questo l’Amministrazione comunale ha voluto contribuire in maniera fattiva alla realizzazione degli interventi per insediare l’attività e nella ristrutturazione del locale.

Alla giornata di apertura erano presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’assessore al Decentramento Veronica Valmori, la titolare Elena Antonellini e il consigliere comunale Marco Bertozzi.

“In un momento come questo aprire una nuova attività – commenta il sindaco Davide Ranalli – è un grandissimo segno di coraggio, quello che ha dimostrato Elena. Sappiamo quanto i cittadini delle frazioni abbiano bisogno di servizi vicini a casa, soprattutto per chi non ha la possibilità di spostarsi e per questo abbiamo voluto contribuire al progetto investendo risorse importanti. Un nuovo importante intervento di valorizzazione per le frazioni di Lugo dopo l’inaugurazione nei giorni scorsi dell’ambulatorio medico di Bizzuno. Un nuovo passo in un percorso che intendiamo proseguire per le nostre frazioni”.