After Futuri Digitali: il supporto delle istituzioni alle nuove sfide del Turismo

Si è svolto giovedì 28 gennaio il secondo appuntamento nell’ambito del festival After Futuri Digitali, la manifestazione dedicata alla diffusione della cultura digitale che ha lo scopo di approfondire il ruolo che l’innovazione e le nuove tecnologie stanno rivestendo nell’evoluzione del settore turistico. Il coordinatore dell’incontro Giacomo Costantini, Assessore al turismo e Smart City del Comune di Ravenna, spiega le tematiche principali trattate durante l’evento, dedicato in primo luogo alle misure di sostegno al settore messe in campo dalle istituzioni europee.