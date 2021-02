L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha indetto un bando per l’erogazione di contributi a favore delle famiglie maggiormente in difficoltà e relativo alla Tari pagata nel 2020.

Si tratta di una iniziative voluta dai nove Comuni della Bassa Romagna e pensata per dare sollievo economico alle famiglie interessate dai disagi generati dalla pandemia.

“Tutti i Comuni hanno destinato apposite risorse a questo bando, perché crediamo possa essere uno strumento efficace per contenere i danni economici causati dalla crisi – ha dichiarato il sindaco Riccardo Graziani, referente per le Politiche di bilancio -. Come abbiamo sempre sottolineato, la nostra priorità è quella di non lasciare indietro nessuno, specialmente le categorie più fragili”.

Dal primo febbraio fino al 31 marzo 2021 i soggetti interessati potranno presentare apposita istanza per il riconoscimento di un contributo per la Tari dovuta e versata nel 2020, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito comunale o dell’Unione della Bassa Romagna.

Il bando è rivolto esclusivamente alle utenze domestiche. Tutte le informazioni e i requisiti necessari per poter beneficiare dei contributi sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it.