Residenti di via Sila chiedono la messa in sicurezza delle fermate dell’autobus

Mettere in sicurezza le fermate dell’autobus lungo l’Adriatica in prossimità di via Sila, vicino a Mirabilandia. A richiederlo sono alcuni residenti della piccola strada, pronti anche a dar vita ad una raccolta firme. La proposta era già stata avanzata negli anni passati ma il tutto si era tradotto in un nulla di fatto. Ora, a ripresentare la richiesta sono alcuni nuovi residenti, per i quali l’autobus risulta essere molto importante, essendo il mezzo preferibile da parte dei figli per raggiungere la scuola e tornare a casa.

Sono due le linee che collegano via Sila con Ravenna. A causa del traffico continuo, però, immettersi sull’Adriatica da via Sila è già difficoltoso per un’auto. Figuriamoci per un pedone attraversare la statale.