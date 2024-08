Proseguono i lavori del Popolo della Famiglia in vista delle prossime elezioni regionali previste a novembre. Dopo l’ufficializzazione della presenza del Popolo della Famiglia sulle schede elettorali con l’alleanza con la Lega, i dirigenti pidieffini si sono riuniti per coordinare i prossimi appuntamenti.

Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia delegato per l’Emilia Romagna e Consigliere comunale a Riolo Terme, commenta: “Siamo orgogliosi di annunciare la festa del Popolo della Famiglia a Marina di Ravenna il prossimo 8 Settembre. Una mobilitazione che vedrà impegnato tutto il nostro movimento, per ribadire ancora una volta che la nostra non è solo una presenza simbolica.

È infatti sotto gli occhi di tutti quanto i nostri temi siano sempre più apprezzati dai cittadini, che ci chiedono costantemente occasioni di incontro. La festa sarà l’occasione per mostrare il nostro programma a più persone possibili.

All’evento saranno invitati il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, Matteo Rancan, Segretario della Lega Emilia ed esponenti della maggioranza di Governo. Presente il Fondatore del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi; inviato anche l’invito di partecipazione all’europarlamentare Generale Roberto Vannacci, il quale ha già dato una sua disponibilità di massima a partecipare all’evento. Entro fine agosto verrà data conferma ufficiale delle partecipazioni del mondo politico.”

“Un programma incentrato sulla tutela e sostegno alla Famiglia – perseguono nella nota Marco Dall’Olio e Carla Lodi, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore regionale. Non solo. Abbiamo in mente di lavorare sui contenuti della sicurezza, sanità, senza dimenticare l’emergenza ancora in corso relativa ai ristori del dopo alluvione. Un programma che andrà a costituire la proposta di un centro destra che deve avere il coraggio, dopo pandemia ed alluvione, di mettere in difficoltà la coalizione di centro sinistra.”

In tutto questo, anche il movimento giovanile, guidato dal segretario regionale Alessandro Vitali, avrà la sua parte: “Non possiamo sottovalutare – afferma Vitali – l’importanza della visione dei giovani per una nuova Regione Emilia Romagna. Basta parlare di giovani, occorre parlare con i giovani. Noi in questi mesi di duro lavoro lo faremo e non mancheranno proposte su misura per le giovani famiglie.”