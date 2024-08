Un torneo di pallacanestro in memoria di Alessandro Bianchi, giovane atleta ravennate, tesserato per i Raggisolaris Faenza, deceduto in un incidente stradale nell’agosto dello scorso anno. La manifestazione è in programma il 25 agosto allo stabilimento balneare Caleta Beach di Marina di Ravenna. Saranno coinvolte diverse società sportive, fra cui il Basket Ravenna, presente anche la prima squadra, Raggisolaris Faenza, Spem, Compagnia dell’Albero e altre realtà locali.

Sarà un torneo aperto a tutti, ideato per raccogliere fondi a favore di Spazio 104, associazione che supporta giovani e famiglie in difficoltà e in particolare favorisce l’inserimento lavorativo e la socializzazione di persone con disabilità.

Al termine della giornata sono previste le premiazioni e un momento musicale.