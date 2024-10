Si è svolta oggi, domenica 20 Ottobre alle ore 18,00 c/o il CerviAmare 222 – 226 la consegna ufficiale a Sea Shepherd Italia dell’assegno di € 2109,00 raccolti grazie alle bracciate degli oltre 100 nuotatori presenti all’evento Across 1000 sportivo ambientale svoltosi dal 24 agosto al 1° settembre nello specchio di mare davanti al rinomato stabilimento balneare Cervese.

L’assegno è stato consegnato dagli ideatori Andrea Pelo di Giorgio e Rosalia Lapomarda, alla presenza del Vice Sindaco e Assessore allo sport del Comune di Cervia Gianni Grande ai volontari di Sea Shepherd Italia.

I 2109,00 € sosterranno la campagna Sea Shepherd Ghostnet per le rimozioni delle reti fantasma, visibile sul sito https://ghostnet.seashepherd.it/

Con l’appuntamento odierno Andrea Pelo di Giorgio ha dichiarato ufficialmente conclusa l’edizione 2024 e dato appuntamento a tutti i nuotatori ad Across 1000 duemilaventicinque nell’ultima settimana di agosto della prossima stagione