Per il settore Karate, i giovanissimi – da classe 2014 a 2011 – sono stati impegnati al Gran Premio Giovanissimi FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali presso Roseto degli Abruzzi. Un test cercato come pianificazione per proiettare i prossimi mesi di allenamento e prepararsi al meglio ai prossimi impegni agonistici.

In 15 a rappresentare il Club ravennate nella doppia specialità Kata (forma) e Kumite (combattimento a contatto controllato).

Si distinguono particolarmente in questa rassegna Simone Grilli, detto “Falco”, e David Cirstea per il loro talento e per la loro capacità di gestire il quadrato di gara.

Nella mattina di sabato 19 ottobre, sono stati impegnati presso la sede dello Sport Village Bologna Vito, Marika e William accompagnati dai Maestri Giovanni e Michele, che hanno partecipato all’allenamento organizzato dalla KST sotto egida del EPS-UISP con gli storici Maestri della regione Loris Guidetti e Gilberto Sedioli.

Nel pomeriggio, per il Settore Grappiling presso il palazzo del Coni regionale, si è tenuta la riunione delle ASD regionali dei settori Lotta, Grappling e Brasilian ju jitsu della FIJLKAM. A rappresentare il Fight Club, unica asd di Ravenna per il settore Grappiling-Fijlkam, il tecnico Erik Fellini.

Domenica è toccato ai master per la coppa Italia. Sempre a Roseto degli Abruzzi, il direttore tecnico ed atleta master A Vito Durante conquista una splendida medaglia d’oro dopo esaltanti momenti di gara

“Dedico questa preziosa medaglia a mia moglie Giulia, ai miei figli Edoardo e Luca Alberto e a tutti i tecnici atleti e associati del Fight Club!!”