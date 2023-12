Accorpamento delle scuole di Riolo Terme e Casola: presidio di protesta degli studenti

Presidio di protesta nella mattinata davanti al municipio di Riolo Terme da parte del mondo scolastico, che rifiuta di fatto il piano di dimensionamento in programma per l’anno 2024-2025, che prevede la soppressione della scuola Pascoli di Riolo Terme e Casola Valsenio. L’istituto comprensivo Pascoli, secondo il piano, dovrebbe aggregarsi con l’istituto alberghiero statale Pellegrino Artusi di Riolo Terme. L’accorpamento fra gli istituti dell’alta valle del Senio, al momento, è l’unica prevista per la provincia di Ravenna.

Contro questa nuova organizzazione hanno già espresso il proprio malcontento i sindacati. Oggi è il turno di studenti e insegnanti. La soppressione arriva dopo la decisione del Governo di ridurre il numero delle autonomie scolastiche per ridurre la spesa. Ancora da definire come sarà organizzato il servizio a favore della popolazione studentesca e quale sarà la ricaduta sui posti di lavoro in ambito amministrativo.