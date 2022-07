Una volta si accontentavano delle biciclette, oggi a Tagliata il bersaglio numero uno dei ladri sono i monopattini elettrici. L’ultimo furto – regolarmente denunciato ieri da un albergatore ai carabinieri di Cervia – si è registrato nella notte di venerdì.

I malviventi, approfittando dell’oscurità, si sono introdotti nel retro di un albergo in via Brianza e hanno portato via un monopattino modello “Xiaomi Essensial”.

Ma quello di venerdì notte è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di furti che continuano ad alimentare polemiche e malumori nella piccola frazione cervese dove i monopattini spariti sono ormai tantissimi. Le vittime? Bagnini, figli di albergatori, lavoratori stagionali e anche qualche turista che si era portato il mezzo elettrico in vacanza pregustando spensierate passeggiate sul lungomare…