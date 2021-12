“Siamo una piccola realtà che si occupa di ragazzi in difficoltà, qualche tempo fa la nonna di una nostra bimba ha fatto richiesta per avere una fermata del bus vicina alla scuderia del borgo per rendere facile a tutti raggiungerci, per i ragazzi ospitati in casa famiglia, per le bimbe che escono da scuola quando i genitori o i tutori sono al lavoro e per tutti quelli che vogliono venire da noi anche se non muniti di mezzi propri.

Bhe da qualche giorno sono iniziati i lavori per la piazzola di fermata e allora vorremmo ringraziare di cuore il nostro comune che si è dimostrato tanto sensibile alle esigenze dei nostri ragazzi. Grazie!”

A.S.D. Scuderia del Borgo a Ravenna