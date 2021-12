Tre incontri per prevenire e contrastare le truffe sono previsti a partire dalla prossima settimana, promossi con la collaborazione del Comune, dei Centri sociali della città e di Villaggio Globale.

Il primo si svolgerà lunedì 20 dicembre, alle 20.30, nel Centro sociale Bosco Baronio di via Meucci 23; gli altri due seguiranno martedì 21, alle 14.30, al Centro sociale La Quercia di piazza Medaglie d’oro e mercoledì 22 dicembre, alle 14.30, al Centro sociale Le Rose di via S. Alberto 73.

Relatrici saranno le esperte Alessandra Bagnara, vicecomandante della Polizia locale di Ravenna e Giordana Pasini, avvocatessa dello sportello ESC per il contrasto al Gioco d’Azzardo dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

L’obiettivo degli incontri è quello di sensibilizzare la popolazione contro le truffe e i raggiri in generale e agli anziani in particolare, i più colpiti, ma anche ai giovani, soprattutto nell’ambito online, fornendo informazioni utili per prevenirli e contrastarli.

Le truffe, di cui si è registrato un aumento durante la pandemia da covid-19, sono di diverso tipo e genere e possono essere attuate sia “in presenza” sulla porta di casa, sia online o attraverso il telefono; essere informati aiuta a prevenirle, consentendo anche ad altre persone di evitarle e denunciarle alle forze dell’ordine.

L’evento è finanziato con specifiche risorse erogate dal Ministero dell’Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza per il tramite della Prefettura di Ravenna, ed è stato organizzato con il supporto dei Centri Sociali Bosco Baronio, La Quercia e Le Rose.

L’ingresso agli incontri è libero.

Nel rispetto delle misure sanitarie anti covid-19, è necessario essere muniti di green pass e mascherina.

Per info: 342.9080614.