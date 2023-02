“Apprendiamo con profondo dispiacere – dichiarano il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale e l’assessora al Porto Annagiulia Randi – della scomparsa di Andrea Gentile, direttore generale e amministratore delegato del terminal ravennate Docks cereali e presidente del Gruppo Porto e Logistica di Confindustria Romagna. Si tratta di una tristissima perdita per il nostro Porto, ma anche per tutta la città. Lo ricordiamo come un professionista impeccabile e una persona di grande umanità e valore. A nome nostro e di tutta l’amministrazione comunale le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.