La ventitreesima edizione di “Jubilate Deo: il Mistero del Natale. Parole e note per la pace”, manifestazione culturale di beneficenza promossa dalla Associazione culturale Ettore Masoni Aps di Russi e dalla Fondazione Capit Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Russi, La Bcc ravennate forlivese e imolese e Ferruzzi Franco srl, è in programma oggi, martedì 13 dicembre 2022, alle ore 20.45 nella Biblioteca Comunale di Russi (via Vecchia Godo, 10).

L’iniziativa si svolgerà a favore del progetto “In Ucraina, la pace si può” (Campagna Tende di Natale Avsi 2022-2023: “Sostieni i nostri progetti nel mondo”).

“Jubilate Deo” propone l’esecuzione di canti e brani musicali della tradizione natalizia italiana ed europea, da parte del coro “San Pier Damiani” dell’Associazione musicale “Antonio Contarini” di Russi, diretto da Daniela Peroni, e la lettura di poesie di Maria Giovanna De Pasquale, Pietro Lorenzetti e Elio Pezzi.