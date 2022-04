A Porto Corsini l’Azamara Pursuit, la prima crociera del nuovo home port | VIDEO

Crociere al via a Ravenna dove dal terminal di Porto Corsini è pronta a salpare l’Azamara Pursuit, nave da 690 passeggeri che nella serata di venerdì, intorno alle 20, partirà per Capodistria per un viaggio di 8 giorni lungo la costa Adriatica. La crociera toccherà Zadar, Dubrovnik, Kotor, Corfù e Atene. Tariffe da 1343 euro per le cabine standard, a salire fino a quasi 2900 euro per le cabine suite.

In attesa di partire, nella mattinata di venerdì i crocieristi hanno raggiunto i pullman che li hanno portati nelle destinazioni prescelte, fra cui anche i monumenti Unesco di Ravenna. La nave inevitabilmente non è al completo della sua capacità. Dovrebbero essere circa 500 i passeggeri a bordo, ai quali si aggiungono poco più di 400 persone in servizio nella nave.

Si tratta del debutto di Ravenna come home port crocieristico. Da metà aprile le navi dovrebbero arrivare costantemente nell’arco delle settimane. Sono oltre un centinaio le grandi imbarcazioni previste nel corso dell’anno. Cifra che potrebbe aumentare nei prossimi mesi. Al momento 160 mila i passeggeri stimati e una ricaduta per il territorio di oltre 10 milioni di euro.