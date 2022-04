Presentato l’evento speciale fuori programma “Giselle” dell’Ukrainian Classical Ballet. Lo spettacolo che si svolgerà lunedì 16 maggio alle 21 al Teatro Masini di Faenza è organizzato dal Comune e da Accademia Perduta in collaborazione con Tampieri Financial Group, Dance Studio e Faenz’a Danza. Le Etoiles dell’Opera Nazionale dell’Ucraina sono esiliate in Europa, senza un tour in programma in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro non potendo rientrare nel loro paese.