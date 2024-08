I residenti di Porto Corsini chiedono maggiore sicurezza per le strade del lido ravennate. Nella mattinata di sabato, un gruppo di residenti si è radunato per protestare contro gli autobus che trasportano i crocieristi in città e contro tutti quei mezzi che attraversano la piccola località senza rispettare il limite dei 30 Km/h. La protesta è stata caratterizzata da una colonna di auto che ha effettuato alcuni passaggi in corteo fra le strade principali di Porto Corsini, mentre un presidio alle porte del paese annunciava la protesta. I manifestanti hanno sventolato bandiere con il simbolo del cartello stradale del limite di velocità dei 30 Km/h o con la scritta “No bus”.

Particolarmente evidente nella mattinata di sabato il grande via vai di autobus che hanno fatto la spola dal Terminal Crociere al centro città (o verso altre destinazioni), in occasione dell’arrivo della grande nave da crociera Explorer of the Seas.

Da anni ormai i residenti di Porto Corsini chiedono all’amministrazione comunale di studiare un nuovo tracciato per le corriere, ritenute incompatibili con la sicurezza stradale del lido. Il limite dei 30 Km/h è ritenuto da molti un inutile palliativo, una misura che non viene rispettata da nessun mezzo, a cominciare dagli stessi autobus.