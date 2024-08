Come consuetudine, anche quest’anno Ravenna si appresta a celebrare l’Annuale della morte di Dante Alighieri nella seconda domenica di settembre. La città si aprirà al ricordo di Dante nel 703° Annuale della morte, domenica 8 settembre con la prolusione in Classense tenuta da Aldo Cazzullo, giornalista, saggista e storico, nonché conduttore televisivo. L’Annuale vedrà la partecipazione di artisti di rilievo come Ermanna Montanari e Marco Martinelli; i due fondatori e direttori artistici delle Albe hanno chiamato a partecipare anche Chiara Muti – attrice, drammaturga, regista che opera a livello nazionale e internazionale tra teatro e opera lirica – che interpreterà il canto XXXIII del Paradiso, recitandolo dal balcone del palazzo della Provincia.

Attorno alla celebrazione dell’8 settembre, si svolgerà un nutrito programma di eventi grazie alla sempre più solida collaborazione tra la Biblioteca Classense, il Centro dantesco dei Frati minori conventuali, Ravenna Teatro, la Fondazione RavennAntica, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna insieme all’Accademia della Crusca, a cui si aggiunge, quest’anno, la collaborazione con la Fondazione Orchestra Giovanile Cherubini che proporrà un’esibizione dei propri musicisti a Casa Dante. Alle iniziative realizzate nel “Settembre dantesco” parteciperanno associazioni, guide turistiche e altri enti.

L’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia dichiara: “Il centenario dantesco del 2021 ha consegnato a Ravenna una rinnovata partecipazione e un ulteriore slancio verso la propria identità dantesca che nel Settembre trova da tradizione la sua piena celebrazione. La città tutta continua a dimostrare verso il poeta un vitale sentimento di affetto testimoniato ad esempio ogni giorno dalla Lettura perpetua. E la vita e l’opera di Dante continuano ad essere riferimento e ispirazione anche per artisti, studiosi, operatori culturali: Ravenna continua non solo a portarne i segni ma ad arricchirsi di nuovi nel solco della contemporaneità. Grazie alla collaborazione di tutte le realtà che cooperano nella realizzazione del Settembre dantesco saremo sempre più nelle condizioni di costruire una proposta capace di distinguersi in un costantemente strutturato itinerario culturale dantesco rivolto a visitatori e turisti”.

In questo senso, sono state avviate collaborazioni con albergatori e associazioni di categoria al fine di promuovere anche in chiave turistica la Lettura perpetua della Divina Commedia perché possa essere un’esperienza da proporre anche agli ospiti delle strutture ricettive in occasione della loro visita a Ravenna. Il progetto dà infatti la possibilità a chiunque lo desideri di cimentarsi nella lettura di una delle opere più illustri della storia della cultura italiana e di farlo anche nella propria lingua d’origine (per partecipare tel. 328.4815973, da martedì a domenica, ore 10 -16 – leggidante@ravennantica.org).

Nell’ambito della collaborazione con il servizio Turismo del Comune di Ravenna verrà inoltre inaugurata una mostra in via Zirardini dal titolo “Ravenna celebra Dante. L’Annuale della morte del Poeta”. La mostra esporrà una serie di scatti realizzati dal fotografo Marco Parollo e provenienti dagli archivi della Biblioteca Classense che raccontano i momenti salienti delle celebrazioni dell’ultimo quinquennio.

Gli eventi del mese dantesco avranno inizio il 23 agosto con la ventottesima edizione della Scuola estiva internazionale dantesca, realizzata dal Centro Dantesco in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e l’Università di Verona. Nata per scoprire più da vicino la figura dell’Alighieri, la Scuola estiva propone a studiosi e appassionati di tutto il mondo contenuti multidisciplinari e un metodo critico di approccio a significati e a valori sempre nuovi. Diversi sono gli appuntamenti pomeridiani e serali aperti anche al pubblico che si svolgeranno nella sala Ragazzini tra il 23 e il 25 agosto con la partecipazione dei professori Arnaldo Bruni (Università degli Studi di Firenze) e Daniele Piccini (Università per Stranieri di Perugia) insieme al maestro di recitazione Christian Poggioni. Il programma completo è consultabile su www.centrodantesco.it

L’1, il 2 e il 3 settembre 2024 seguirà l’appuntamento con Oltre Dante: ai Chiostri Francescani, dalle 18.15 alle 23, tre serate non stop in cui cantori, lettori, volontari di qualsiasi età, provenienza sociale e culturale leggeranno la Commedia (info 0544.33667 – 320.9750842 – oltredante.ravenna@libero.it).

In occasione dell’Annuale, il 7 e l’8 settembre, la Fondazione RavennAntica organizza visite guidate a Museo e Casa Dante con prenotazione consigliata (maggiori info su www.vivadante.it). In queste due giornate l’ingresso al percorso museale sarà gratuito per tutti.

Proseguirà inoltre la collaborazione con il festival Prospettiva Dante, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che si terrà dall’11 al 15 settembre all’interno degli Antichi Chiostri e altri luoghi della città, anche grazie alla partecipazione di alcuni ospiti alla Lettura perpetua che per l’occasione verrà anticipata alle 17. Tra le personalità che leggeranno, lo scrittore Marco Vichi, il lessicografo Mario Cannella e l’attore Virginio Gazzolo. Tra gli ospiti delle cinque giornate di festival Alessio Boni, Samuele Bersani, Beppe Severgnini, Donatella Di Pietrantonio, Mauro Moretti, Lorenzo Villoresi, Marcello Prayer, Maria Pia Timo, Pap Khouma, Edoardo Prati (programma completo su www.prospettivadante.it).

Si ricorda inoltre, il 13 settembre alle 21 alla basilica di San Francesco “Dantis Poetae Transitus” ovvero la celebrazione della morte di Dante. L’attrice Lucilla Giagnoni, partendo dal canto XXXIII del Paradiso, proporrà una riflessione su “Il Paradiso e la Vergine madre” mentre la Cappella musicale di San Francesco curerà gli interventi musicali.

Quest’ultima sarà protagonista anche del “Concerto per Dante”, sempre in Basilica, il 22 settembre alle 19.30; e alle 21 del 26 settembre il Centro Dantesco propone “Divine Sonata”, concerto per pianoforte del pianista compositore iraniano Arashk Azizi che presenterà in prima assoluta la sua nuova composizione commissionata da Ge.Ne.Ra.

Per informazioni www.vivadante.it.