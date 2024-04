Il Centro Giovani JYL e il Centro Culturale Venturini di Massa Lombarda tra aprile e maggio accolgono una serie di eventi per la campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”. Il primo appuntamento è una lettura e laboratorio per bambini dal titolo “Una giornata in Giappone”, che sarà ospitato dal Centro Giovani JYL sabato 20 aprile alle ore 10,30.

Sabato 20 aprile, oltre alla lettura e al laboratorio, sarà allestita al Centro Giovani JYL la mostra bibliografica dedicata al Giappone che resterà visitabile fino al 4 maggio.

A seguire, martedì 23 aprile al Centro Culturale Venturini avrà inizio la mostra “Copertine d’artista” ovvero una selezione di libri classici moderni con sovracopertine illustrate dagli artisti Bruno Munari, Bruno Binosi, Paul Scharff. Nella mostra, che resterà visitabile fino al 18 maggio, saranno esposte anche le opere degli allievi della Scuola d’Arte e Mestieri, ispirate alle copertine e ai libri in esposizione.

Alle 20.30 di mercoledì 8, 15 e 22 maggio, al Centro Giovani JYL, si terrà il laboratorio a cura di Ombretta Donati dal titolo “Non fa una piega”.

Nell’ambito della mostra “Copertine d’artista”, sabato 11 maggio alle ore 10.30 presso il Centro Culturale Venturini ci sarà un laboratorio per bambini a cura dei maestri della Scuola d’Arte e Mestieri ispirato ai libri in mostra.

Martedì 14 maggio alle ore 18, lo ScrittuRa Festival arriva a Massa Lombarda. La scrittrice Deborah Gambetta presenta al Centro Culturale Venturini il proprio libro dal titolo ”Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel” .

Le iniziative de “Il maggio dei Libri” massese proseguono giovedì 16 maggio alle ore 17 con la presentazione del libro “L’orso Wojtek” dell’ autore, regista e produttore cinematografico Mauro Bartoli.

La campagna nazionale “Il Maggio dei libri” è nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Il Maggio dei Libri invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Nella sua missione, Il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. In Italia ma non solo: ogni anno, infatti, la campagna varca i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura diverse realtà, come le scuole italiane all’estero

Per ulteriori informazioni, contattare il centro culturale “Venturini” al numero 0545 985812, email biblioteca@comune.massalombarda.ra.it.