Sabato 20 aprile prosegue al Mercato di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) il progetto ‘Il Cibo Giusto… così come è fatto’, calendario di incontri esperenziali dedicati a bimbi e famiglie per scoprire dalla viva voce e dalla mani dell’agricoltore le micro-filiere agricole e il ‘cammino’ del cibo giusto dal campo alla tavola.

Promossa da Campagna Amica Ravenna e Coldiretti, col supporto della Camera di Commercio di Ravenna, la prima gioco-scuola di educazione civica-alimentare per tutta la famiglia questo sabato celebra la tutela della biodiversità animale con l’appuntamento “A tu per tu con l’allevatore di mora romagnola!”

Dalle 10.30 si mischieranno gioco e conoscenza per accrescere nei più giovani e nei genitori la consapevolezza di una cultura del mangiare sano, quindi di una alimentazione sostenibile, rispettosa del sé e dell’ambiente, fondata su alcuni valori chiave come: certezza dell’origine, stagionalità appunto, ma anche filiera corta, metodo di produzione, equilibrio ambientale e benessere animale.

Le famiglie incontreranno Claudia Buzzegoli dell’Azienda agricola Cà ad Là, piccolo allevamento di mora romagnola, antica razza autoctona, che viene allevata allo stato brado tra le colline di Brisighella preservando quindi la biodiversità e il benessere animale. A seguire, dalle 11 alle 12, laboratorio gratuito per piccoli aspiranti cuochi contadini e agri-merenda a tema (gradita la prenotazione, anche via WhatsApp al numero 347 8638450).

Di seguito il calendario degli appuntamenti che saranno curati direttamente dalle aziende agricole del Mercato e della Rete Campagna Amica Ravenna:

– sabato 20 aprile: salvata dall’estinzione, a tu per tu con l’allevatore di mora romagnola

– sabato 25 maggio: un tesoro di biodiversità, dalle api alla terra

– sabato 22 giugno: benvenuta estate, benvenuta frutta!

– sabato 28 settembre: dalla mucca al formaggio

– sabato 5 ottobre: Dentro la bottiglia, dal chicco d’uva alla vendemmia

– sabato 23 novembre: olio, il toccasana per tutta la famiglia

Completando il percorso, bimbi e genitori partecipanti potranno ottenere il ‘Diploma di consumatore consapevole’ che darà diritto a speciali promozioni sui prodotti del mercato e sulla spesa a km zero.

Si ricorda che il Mercato di Campagna Amica Ravenna è aperto ogni martedì e sabato dalle 8.30 alle 13 e il venerdì dalle 14.30 alle 19.

Sui banchi, gestiti direttamente da agricoltori e allevatori del territorio, i consumatori possono trovare sempre prodotti di stagione, freschi e trasformati, da filiera agricola ad origine garantita: dalla frutta e verdura alle carni e salumi di mora romagnola, dai vini autoctoni ai formaggi e gli yogurt, dalle uova al miele, ma anche confetture, olio extravergine, succhi di frutta, birra agricola, pane, pasta fresca e tanto altro.

Inoltre, sempre al Mercato, è possibile firmare la proposta di legge europea di iniziativa popolare “No fake in italy”, partita dal Brennero, e promossa da Coldiretti per estendere l’obbligo dell’indicazione dell’origine su tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue, tutelando così il reddito degli agricoltori e la salute dei consumatori.