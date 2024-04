Ci siamo. E’ ai nastri di partenza una classicissima del tennis giovanile italiano, la 45esima edizione della Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile nazionale, in programma dal 20 aprile al primo maggio sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Anche quest’anno saranno protagoniste le categorie Under 10-12-14-16, sia maschili che femminili. Il torneo ravennate era tornato in scena nel 2022 dopo due anni di stop per la pandemia e subito si era tornati nell’atmosfera che solo questo torneo sa regalare, un’atmosfera che promette di ripresentarsi anche quest’anno. L’albo d’oro del torneo ravennate del resto parla chiaro: da questo torneo sono passati giocatori che poi hanno fatto fortuna a livello internazionale, come Andrea Gaudenzi, Simone Bolelli e Flavia Pennetta solo per citarne alcuni. E c’è da scommettere che anche quest’anno vedremo all’opera tanti talenti in erba per una decina di giorni. Si attende una partecipazione consistente secondo la tradizione di questo torneo. Saranno sicuramente presenti i migliori prospetti del tennis regionale e gli allievi della scuola agonistica del Club ravennate.

Oggi nella sede del Club ravennate si è svolta la conferenza stampa di presentazione del torneo. Il presidente del Ct Zavaglia, Gianmarco Gamberini, ha sottolineato: “Arriva una tappa storica, per noi e per il tennis italiano, abbiamo avuto quasi 250 iscritti, direi che si tratta di un grande successo, un record, lo scorso anno eravamo 200 nonostante il torneo si svolgesse nel periodo pasquale. Si potrebbe pensare che il successo sia legato alla Sinner-mania, in realtà molto è merito del maestro Omar Urbinati che ha saputo fare da catalizzatore importante per tutto il movimento. Per Ravenna e per il nostro Circolo è un successo”. L’assessore allo sport Giacomo Costantini ha sottolineato: “E’ un piacere essere con voi per la conferenza stampa di questo torneo, uno dei più importanti del territorio, si potrà apprezzare anche la bellezza della nostra città da parte delle famiglie che accompagneranno i ragazzi. E’ un’opportunità anche dal punto di vista turistico, ma noi pensiamo soprattutto ai giovani che in un torneo come questo potranno fare nuove amicizie e confrontarsi con altri atleti ed atlete che vengono da altre scuole. In questo tipo di competizioni – ha continuato l’assessore Costantini – ci si mette alla prova e si cerca di superare i propri difetti tecnici e psicologici. Siamo vicini al Ct Zavaglia che mette a disposizione professionisti con grandi competenze”. Per il maestro Omar Urbinati è l’edizione del ritorno: “Sì, l’edizione del ritorno, in una delle ultime abbiamo avuto la vittoria del ravennate Enrico Dalla Valle, ora 250 del mondo, Ci sono stati tanti ottimi giocatori, penso a Bolelli, è un’opportunità per il Circolo e per la nostra agonistica che si potrà confrontare con i migliori giocatori della Regione e di quelle limitrofe. In questo momento la nostra agonistica conta su 25 ragazzi che avranno la possibilità di affrontare i migliori colleghi del territorio”. Il maestro Urbinati ha parlato ancora della scuola: “Abbiamo quattro squadre per i campionati giovanili, stiamo facendo la serie C maschile dove domenica ci giocheremo la qualificazione alla seconda fase, l’Over 55 e poi a settembre il nostro fiore all’occhiello con la A2. Siamo riusciti a riprendere per la A2 Carlo Alberto Caniato come vivaio e Daniel Bagnolini, da questo campionato di vertice ci aspettiamo molto ed in questa squadra ci sono altri due ravennati, giocatori del nostro vivaio come Niccolò Satta e Luigi Valletta”. Sul torneo si è soffermato anche Ottaviano Turci, il giudice arbitro: “Abbiamo 248 iscritti, otto categorie (Under 10-12-14-16) l’Under 14 maschile con 69 iscritti è la categoria più numerosa, ma anche l’Under 16 maschile con 35 è piuttosto folta. Rispetto all’anno scorso abbiamo 50 iscrizioni in più, ci ha agevolato la data, fine aprile con campi scoperti, e poi negli anni scorsi la Coppa delle Viole soffriva la concorrenza dei tornei di macroarea che quest’anno non c’è stata”. Infine la direttrice del torneo, Antonella Trenta, si è soffermata sulle iniziative a supporto della manifestazione: “Vorrei ringraziare gli sponsor che ci sostengono, Con Ravennantica abbiamo stipulato come l’anno scorso una convenzione, per il museo Classis e per la Domus dei Tappeti di Pietra. Ci è piaciuto collegare questa iniziativa allo sport perché per noi lo sport è anche cultura”.